Erdoğan, İtalya Başbakanı'yla görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bugün stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz, dostumuz İtalya ile 3'üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantımızı icra ettik" diyen Erdoğan, 2008'den bu yana gerçekleştirdikleri Hükümetlerarası Zirve Toplantıları'nın, ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alındığı en üst düzey platformu teşkil ettiğini belirtti.

İş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduklarını belirten Erdoğan, "İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla rekor seviye olan 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar doların eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin üçüncü toplantısını ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda da mutabık olduklarını dile getirerek, "Şirketlerimizi, iş birliklerini arttırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Askeri ilişkiler

İtalya ile tesis ettikleri askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayisi iş birliğinin ayrı bir ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu alandaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin, müşterek menfaatimize olduğu noktasında hemfikiriz. Gündemimizde terörle mücadele de iş birliği olarak ayrıca önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan'la göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Bu alandaki iş birliğimizi istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz."

İki ülke halkları arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştüklerini dile getiren Erdoğan, "Bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de Türk-İtalya Üniversitesinin kurulması girişimidir." dedi.

AB ile ilişkiler

Başbakan Draghi ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtalya'nın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteği için kendilerine teşekkür ettim. Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin, Birlik için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Esas olan bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum."

Ukrayna krizi

Erdoğan, zirve vesilesiyle Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi ve Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracına yönelik Birleşmiş Milletler planı hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Zirve vesilesiyle Sayın Başbakanla ayrıca Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. İtalya, enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Görüşmelerimizde Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda denizaltı boru döşemesindeki iş birliğimiz dahil, enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara ve değindik."

Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi'nin başkanlığındaki Hükümetlerarası Zirve Oturumunun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığı Sivil Koruma Dairesi Arasında Sivil Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" AFAD Başkanı Yunus Sezer ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı arasında Sürdürülebilir Kalkınma Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Uygulama Programının 2023-2025 Yılları İçin Yenilenmesine Yönelik Ortak Açıklama" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı arasında Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti imza attı.

İki ülke hükümetleri arasında "Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasında "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma"ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Diplomatların Eğitimi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Di Maio tarafından ayrı ayrı imzalandı.

Çavuşoğlu ile Di Maio ayrıca, "Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile MED Diyalogları Arasında İşbirliği Niyet Mektubu"na da imza attı.