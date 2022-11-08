Erdoğan, İsveç Başbakanı ile basın toplantısı düzenledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"İkili münasebetlerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim güçlü temsilcisi olmuştur. İsveç ve Finlandiya'nın müzakerelerine bu yaklaşım doğrultusunda Madrid'de onay verdik. İsveç'in güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz.

Türkiye PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde 29'u bu bina çevresinde olmak üzere 252 insanımız şehit edildi. Sayın Başbakan bugün Gazi Meclisimizi ziyaret ederek, FETÖ terör örgütünün demokrasimizin kalbine nasıl hançer saplamaya çalıştığını bizzat yerinde görmüş oldu.

Madrid'de imzalanan üçlü muhtırada da vurgulandığı üzere terörizmle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir. Yeni İsveç hükümetinin taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Savunma sanayinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması olumlu adım teşkil ediyor. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz"

'İsveç, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyor'

Kristersson'un açıklamaları ise şöyle:

"3 hafta önce Başbakan seçildim. İlişkilerimiz devam ediyor. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye - İsveç arasındaki ilişkileri nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Bizim ilişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Kullanılmayan ilişki potansiyeli var. Birlikte daha fazla çalışma gerçekleştirebiliriz.

İsveç, PKK terör örgüte karşı verdiği kanlı savaş olduğunu anlıyor. İsveç'in Türkiye'ye yardım etmesini istiyoruz. İsveç, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyor, ABD'de de ediyor.

3 Kasım'da NATO terörle mücadele güven fonunu desteklemeye karar verdi. İsveç, Türkiye'ye yapmış olduğu taahhüt riayet edecektir."