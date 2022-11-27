Erdoğan: İstanbul'da seçime kadar her haneyi en az iki kez ziyaret edeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında konuşuyor.

Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen programda Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Erdoğan'ın AKP'lilere hitaben yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

- "2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.

- Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

- Birileri yuvarlak masasının etrafında dönedursun, biz sahayı azimle, ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız.

- İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz.

- İstanbul'da seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlayacağız.

- Önce Ak Parti olarak kendi içimizdeki birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendireceğiz.

- Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız.

- Varsın birileri kendi kendilerine gelin güvey olmaya, sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz, doğrudan insanımızla konuşacağız.

- Biz evvela rabbimizin takdirine razıyız. Yine biz milletimizin üstünde bir güç görmedik, tanımadık, şahit olmadık. 15 Temmuz bunun ön büyük ispatıdır.

- Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez.

- AK Parti kadrolarının moralini bozmak için tedavüle sokulan hiçbir yalan bu gerçeği değiştiremez.

- Yılbaşından itibaren aldığımız tedbirlerin sonuçlarını daha iyi göreceğiz.

- Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve sınırları dışında her türlü tasarruf hakkına sahiptir."