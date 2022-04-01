Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye’ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu" dile getirdi.