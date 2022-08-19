Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Erdoğan, "karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını" dile getirdi.