Erdoğan: İslamofobi düpedüz İslam düşmanlığıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

"Sözlerime karşımızdaki meselenin islamofobinin düpedüz islam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Batı başta olmak islam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır" diyen Erdoğan, batıda ırkçı saldırılarının son 5 yılda yüzde 250, saldırılarıda yaşamını yitirenlerin oranının ise yüzde 700 arttığını söyledi.

Erdoğan, "Soğuk savaş döneminde komünizm tehdidine karşı korunan bu Avrupalı kimliğinin yeni motivasyon aracı İslam düşmanlığı olarak şekillenmektedir" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi ülkemizde bile bu hastalığın çeşitli tezahürleriyle karşılaştığımızı unutmamalıyız. Ezana, camiye, başörtüsüne, dini ibadetlere tahammül edemeyenlere rastlayabiliyoruz. Laiklik tartışmaların gerisinde dini özgürlüklerin korunmasından ziyade yasaklanması niyetlerinin yol açtığı gerilim vardır."

Erdoğan RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve SETA'nın düzenlediği sempozyumdaki açıklamalarında mafya iddialarına ilişkin tek kelime etmedi

