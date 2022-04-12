Erdoğan: İşe giren herkese bir veya iki yıllık istihdam garantisi oluşturacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
- (Ukrayna sorunu) Türkiye tarafları bir araya getirerek sorunun çözülmesi konusunda çözüm üretebilen yegane ülkedir.
- Allah'a şükür kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak kapasiteye sahibiz. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten kesim de vardır. Yalan haberlerle, ellerindeki ürünleri stoklayarak, aralarında anlaşarak fiyatları ayarlayanları takibe aldık. Bu tamahkarlarla mücadele ediyoruz. Sorun çoğu zaman hukuki değil ahlaki olduğu için zorluk çekiyoruz. Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Düzelene kadar vatandaşlarımıza desteği sürdüreceğiz.
- Bizim için asıl olan özellikle her bir insanımızın çalışacak iş, evine götürecek ekmek bulabilmesidir. Fiyatlardaki dengesizliğin bir an evvel önce yarattığı belirsizliği kaldıracağız. İstihdam ile ilgili yen bir projeyi de hayata geçirmeye başladık. İşe giren her bireye bir veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturacağız.
- Ülkemizin son 20 yılda ulaşımda attığı adımların ne kadar isabetli olduğunu görecektir. Yıllarca kaderine terk edilmiş demiryollarımızı zaten canlandırmıştık. Demiryolu hat uzunluğumuzu 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Yurt dışı yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı planlıyoruz.
- 5'er yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız.