Erdoğan: İnsanlar temel ürünleri almaktan vazgeçmeyeceklerine göre pazarımız kolay kolay bitmez

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, MÜSİAD EXPO'da konuştu.
Erdoğan "sanayimizin ana omurgasını hâlâ temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. İnsanlar yemekten, giyinmekten, günlük hayatları için gerekli temel ürünleri almaktan vazgeçmeyeceklerine göre pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Resesyonla birlikte daralan pazarın daha çok bizim yoğun olarak ihracat yaptığımız bölgelerde olmasının ihracatçılarımızı zorlamaya başladığı anlaşılıyor. Nitekim kimi alanlarda bunun emarelerini görüyoruz. Ancak bizim asıl maharetimiz, zaten böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmamız değil mi? Öyleyse şikayet etmeyeceğiz, hep birlikte çözüm yollarına bakacağız. Türkiye orta ve yüksek teknolojiye, yüksek katma değere dayalı ürünlerin üretimi ve ihracatı konusunda yoğun gayret göstermekle birlikte sanayimizin ana omurgasını hâlâ temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. İnsanlar yemekten, giyinmekten, günlük hayatları için gerekli temel ürünleri almaktan vazgeçmeyeceklerine göre pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez
- Kesinlikle az gelişmiş ülkelere destek verelim. Zira Putin bana şunu söyledi "Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere gönderelim" dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa'yı bahçe dünyanın geri kalanını vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmıyoruz ama kabul de etmiyoruz.
- Hidroelektrik kaynaklarımızı sonuna kadar değerlendirirken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz. Yenilenebilir enerjiye dayalı üretimde oluşan dalgalanmaları dengeleyecek araçları ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye doğalgazda bir hat olacak. Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki konusunda Putin'in açıklamalarını dinlediniz. Bu çalışmayı dayanışma içinde sürdüreceğiz.
- Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacı yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız. Akkuyu NGS üniteleri etap etap devreye girdiğinde bu sıkıntıyı çözmüş olacağız. Ardından Sinop nükleer enerji noktasında bizim ikinci etabımız olacak. Bu süreçte sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimi yatırımlarına ağırlık vermeleri gerekiyor. Enerji Bakanlığımız 3.etapla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Enerji Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurumlarımızın yürüttükleri çalışmalarda eksiklik, aksaklık tespit edersek hemen çözüm yoluna gidiyoruz. Finansmana erişimde iş insanlarının yanındayız.