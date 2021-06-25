Erdoğan imzaladı: Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, “28.2.1982 tarihli ve 8/5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “27.4.1937 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.