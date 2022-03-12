Erdoğan imzaladı: Onlarca kamu malının tasarrufunda Özelleştirme İdaresi yetkili kılındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, onlarca kamu malının imar planları değiştirilerek satışa hazırlandı.
Kamu mallarının her türlü tasarrufu için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar doğrultusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yetkili kılındığı kamu malları şöyle:
- Sümer Holding’e ait Manisa Akhisar’daki 11 parsel
- Hazine’ye ait Sakarya Arifiye Hanlıköy’deki dört parsel
- Hazine’ye ait Adana Karataş’taki iki parsel
- Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı Ankara Beypazarı’ndaki sekiz parsel
- Hazine’ye kayıtlı İzmir Bornova’daki bir parsel
- TEKEL’e ait Muğla Datça İskele Mahallesi’ndeki altı parsel
- TTA Gayrimenkul’e ait, Şanlıurfa Karaköprü’deki arazi
- Hazine’ye ait Tekirdağ Kumbağ’da denize sıfır 7 dönüm arazi