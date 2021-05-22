Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yeni özelleştirme kararı alındı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe Yat Limanı’nın içindeki Kalamış Yelken Kulübü’nün bulunduğu 3311 metrekare büyüklüğündeki alan özelleştiriliyor.
Onur Küçükarslan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Besim Tokgöz
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Erdoğan imzaladı: Kadıköy’deki yat limanı arazisi özelleştiriliyor!
Kadıköy’de Kalamış Yelken Kulübü’nün içinde bulunduğu alana ilişkin özelleştirme kararı alındı.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yeni özelleştirme kararı alındı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe Yat Limanı’nın içindeki Kalamış Yelken Kulübü’nün bulunduğu 3311 metrekare büyüklüğündeki alan özelleştiriliyor.