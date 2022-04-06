Erdoğan imzaladı: 7 ilde acele kamulaştırma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan acele kamulaştırma kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Samsun Asarcık Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Nusaybin İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin yapımı için projelerin güzergahı üzerindeki taşınmazlar ile projeler kapsamında yapılacak sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Erdoğan, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait 380 kV Bursa Batı Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu ile 154 kV Akkuş-Korgan-Kavşak HES Fatsa Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak amacıyla TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verdi.

Burdur'un Ağlasun ilçesine doğalgaz ulaştırılması RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Yeşilbaşköy köyü sınırları içindeki 185 ada, 5 parsel numaralı ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir mahallesi sınırları içindeki 791 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılması kararı alındı.

Balıkesir'de ayrıca Gömeç ilçesi Yaya Mahallesi'ne doğalgaz dağıtım sisteminin yapımı amacıyla 690 ada, 50 parsel numaralı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek suretiyle EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan Muş'a bağlı Bulanık ilçesine bağlı Zafer mahallesi sınırlarındaki 379 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz da yine EPDK tarafından doğalgaz dağıtım sistemi yapımı amacıyla acele kamulaştıracak. (ANKA)