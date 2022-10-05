Erdoğan imzaladı: 3,5 milyon metrekare orman sınırı dışına çıkartıldı

Çok geniş bir alanının daha orman vasfı silinerek koruma statüsü ortadan kaldırıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararla Sinop Yeniköy’de bulunan, 3 milyon 561 bin 632 metrekare alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda orman sınırından çıkartılan alanın iki katından daha az olmamak üzere Hazine’ye ait arazide orman tesis edileceği notu düşüldü.

Sözcü'nün haberine göre, bölgede Kızılırmak’a kıyı, tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahasıysa dikkat çekiyor.