Erdoğan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz.

Emek vermek, kendini şehrine ve insanına vermek gerekir. Bizim için belediye başkanlığı bu şekilde yapılmalı. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı bu anlayışla yapılacak bir vazifedir, ajandasındaki diğer konulardan kalan vakitlerde bir hobi olarak görenlerin takdirini size bırakıyoruz. İstanbul kendisine ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.