Erdoğan ile Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede

Ülkücü mafya Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzun süredir ilk kez bugün Soylu ile aynı fotoğraf karelerinde yer aldı.

Diyarbakır'da HDP önünde "eylem" yapanların çadırını ziyaret eden Erdoğan'ın çadırda yaptığı konuşma televizyonlardan canlı olarak yayınlanmış ancak çadırın içinden görüntü verilmemişti.

İçişleri Bakanı Soylu çadırın içinden kendisinin de yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın bir süredir Soylu ile bir araya gelmemeye özen gösterdiği, Saray'daki toplantılara Soylu'yu çağırmadığı belirtiliyordu.

Soylu'nun "Söz konusu evladı olduğunda, annelerin cesaretinin yenemeyeceği hiçbir örgüt, hiçbir kötülük yoktur... Terörle mücadelede kararlılığı ve liderliğiyle, evlat nöbetindeki annelere cesaret kaynağı olan Cumhurbaşkanımız Sn.

@RTErdogan, Diyarbakır Anneleri bir arada..." yorumuyla paylaştığı fotoğraflar şöyle: