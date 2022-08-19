Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Yandaş yazar son durumu yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın Soçi’ye yaptığı ziyaretin ardından Suriye ile ilgili havanın değiştiğini ifade etti. Selvi’nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında şu an için bir görüşme planı yok.

Selvi şunları yazdı:

"Daha önce Esed’le doğrudan ilişki kurulmasını istemeyen Putin, rejimle doğrudan ilişki kurulmasını önerdi. Bunda Ukrayna’da sıkışan Putin’in, Suriye’yi İran’a kaptırmama kaygısı rol oynasa da Erdoğan pası aldı.Ama hemen Erdoğan, Esed’le görüşecek mi yönünde bir tartışma başladı. İşi Esed-Erdoğan görüşmesine kilitlemek demek bu iş olmasın demektir. Sürecin olgunlaşması gerekiyor. Ama yine de en sonda yazacağımı en başta yazayım. Bu soruyu sordum. “Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok” yanıtını aldım. Ama dikkat edin, “şu anda” denildi. “Yok” denilmedi. Suudi Arabistan ve BAE ile de önce ilişkiler bir seviyeye getirildi sonra devlet başkanıyla önce telefonla görüşüp sonra karşılıklı ziyaretler oldu. Erdoğan-Esed görüşmesiyle ilgili bu soruyu ise ancak süreç olgunlaştıktan sonra sormak anlamlı olur."

Hürriyet yazarı, Suriye ile ilişkilerin ilk aşamada 4 noktada gelişebileceğini yazdı:

1- Suriye ile ilişkiler istihbarat servisleri düzeyinde yürütülüyordu. Bundan sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından atanacak bir özel temsilci ya da Dışişleri’nden bir birim tarafından yürütülebilir.

2- Suudi Arabistan ve BAE de, Suriye’deki İran etkisinden rahatsız. Onlar da Suriye’yi Arap ligine döndürmek istiyor. O nedenle 1 Kasım’da Cezayir’de toplanacak olan Arap liginde ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ilk toplantısına da Suriye davet edilebilir.

3- Putin’in açıklamasındaki püf noktasından biri Adana mutabakatının güncellenmesi önerisiydi. Adana mutabakatı güncellenerek, Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ve kazanımları garanti altına alınabilir. Böylece Suriyeli muhaliflerin kaygıları da giderilmiş olur.

4- İran ve ABD, yeni süreci sabote edebilir. PKK’nın son dönemlerde Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırmasının altında da o yatıyor. Erdoğan ve Putin bu riski satın almış durumda. Suriye ile yeni sürecin kapısı ABD ve İran’a rağmen atılacak.

