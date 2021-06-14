Erdoğan ile Biden'ın görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler de sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. Ardından ABD ve Türkiye heyetleri arasında yapılan görüşme de sona erdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşılarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki programı kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi" denildi.

Erdoğan ile Biden'ın baş başa görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Ardından gerçekleştirilen Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki görüşme de sona erdi. 

Erdoğan, Biden ile görüşmesi öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Erdoğan ile Miçotakis'in basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

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