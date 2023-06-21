AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceği belirtildi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.