Erdoğan: İktidar yolunun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranması tehlikeli...

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını çok tehlikeli buluyoruz" dedi.

Erdoğan "CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermelidir. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı fikirde olduklarını biliyorum" diye konuştu.

Erdoğan "Sadece istismar etmenin, çamur atmanın peşindeler. AK Parti'nin ulaştığı seviyeye muhalefetin hayalleri bile yetmiyor. Yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Kimin nereye, nasıl oturacağı kavgası veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“CHP'li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık had safhaya çıkmışken asılsız iddialarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bunların yalanlarını mahkeme salonlarında çürütmekten bıktık” diye konuşan Erdoğan, “Ama onlar rezil olmaktan hiç usanmadılar. Siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerine bir türlü kurtaramadılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde: