Erdoğan, iki genel müdür yardımcısını görevden aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz’ı görevden aldı.

Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yer alan kararları şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.”