Erdoğan için 'Saçmaladığını düşünüyorum' dedi, gözaltına alındı

Rize'de 'Sokak Kedisi' Youtube kanalının gerçekleştirdiği röportajda muhabirin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz ne düşünüyorsunuz?" sorusunda cevap veren E.A gözaltına alındı. E.A'nın "Saçmaladığını düşünüyorum" ifadeleri suç sayıldı.

Evrensel'den Doğancan İlek'in haberine göre, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke ekonomisini nasıl batırdığını hepimiz görüyoruz. Bügün doğmamış çocuğun rızkını bile yediklerini görüyoruz" diyen E.A konuşmasının ardından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rize'de AKP 'yi eleştirmek ekonomi kötü demek, işsizim demek çevreye sahip çıkmak taş ocaklarına karşı çıkmak suç. Bugünde Sokak Kedisi Youtube kanalında açıklama yapan E.A gözaltına alındı. Gene bugün biri erkek diğeri kız olan iki çocuklarını taciz eden anne ve üvey babaları mahkeme tarafından serbest bırakıldı" diyerek E.A'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Muhabir de ifadeye çağrıldı

Rize'nin hemen hemen her yerinde röportajlarını sürdüren Sokak Kedisi Youtube kanalının muhabiri Ebru Uzun Pazar Savcılığı talimatı ile ifadeye çağırıldı. Uzun, olayı sosyal medya hesabından "Arkadaşlar İfadeye gidiyorum" diyerek duyurdu. Sokak Kedisi kanalının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sokak Kedisi kanalı ile, halkın gerçek sesini duyurmak için çıktığım bu yoldan geri dönmeyecek, şimdiye kadar halkın attığı sessiz çığlığın mikrofonu olmaya devam edeceğim. Sevgilerimle..." denildi.

Geçtiğimiz günlerde de sokak röportajında iktidarın ekonomi politikasını eleştiren Mehmet Ali Sancak adlı vatandaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.