Erdoğan 'hukuk çerçevesinde gereği yapılmalı' demişti: Tunç Soyer'e 'Vahdettin' incelemesi iddiası

Gazeteci Ali Çağatay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül’de yaptığı açıklamalar nedeniyle inceleme başlatıldığını iddia etti.

Çağatay, Twitter’dan “Savcılık, Soyer’in Vahdettin’e ilişkin sözlerini kamu görevlisi sıfatıyla yapıp yapmadığını inceliyor; kamu görevlisi sıfatıyla yaptığı kanaatine varırsa, İçişleri’nden soruşturma izni isteyecek. Vatandaş sıfatıyla yaptığı kanaatine varırsa izne gerek yok” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin ulaştığı İzmir Büyükşehir Belediye kaynakları ise kendilerine sözlü ya da yazılı olarak bir inceleme başlatıldığına dair bilgi gelmediğini ifade etti.

Erdoğan: Hukuk çerçevesinde gereği yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. Yine o sabah, tam da bu bulunduğumuz yerden, Kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses, sadece bir kurşunun sesi değil, İzmir’den tüm Anadolu’ya yayılacak bir direnişin müjdecisiydi” demişti.

Soyer’in açıklamalarının ardından AKP ve MHP’den tepki gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.