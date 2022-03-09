Erdoğan, Herzog ile ortak basın toplantısında konuştu: 'Müşterek hedefimiz...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

- İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır.

- Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir.

- Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir.

- İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim.

- Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim.

- Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel işbirliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum.

- Görüşmemizde Ukrayna ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

'Enerjide işbirliği'

- Türkiye olarak daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki işbirliğinin yeniden hayata geçirilmesi için bu bir fırsattır diye görüyorum."

Konuşmasında Nâzım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirinden alıntı yapan Herzog ise şunları kaydetti:

"- Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır.

- Bölgede istikrar, barış ve güvenliği tesis etmek için birlikte çalışmamızı diliyorum.

- (Antalya'daki diplomasi forumu) Yarın ülkenizde yapılacak önemli zirveye vesile olan çabalarınızı çok takdir ediyorum.