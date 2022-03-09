Erdoğan, Herzog ile ortak basın toplantısında konuştu: 'Müşterek hedefimiz...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan 'İsrail'le müşterek hedefimiz siyasi diyaloğun yeniden canlanması' dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

- İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır.

- Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir.

- Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir.

- İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim.

- Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim.

- Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel işbirliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum.

- Görüşmemizde Ukrayna ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

'Enerjide işbirliği'

- Türkiye olarak daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki işbirliğinin yeniden hayata geçirilmesi için bu bir fırsattır diye görüyorum."

Konuşmasında Nâzım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirinden alıntı yapan Herzog ise şunları kaydetti:

"- Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır.

- Bölgede istikrar, barış ve güvenliği tesis etmek için birlikte çalışmamızı diliyorum.

- (Antalya'daki diplomasi forumu) Yarın ülkenizde yapılacak önemli zirveye vesile olan çabalarınızı çok takdir ediyorum.