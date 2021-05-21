Erdoğan: Herhangi bir ülkenin DSÖ'nün onayladığı aşıyı kabul etmemesinin izahı yoktur

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sağlık Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Dünya Sağlık Örgütü’ne üye herhangi bir ülkenin, bu örgütün onayladığı bir aşıyı kabul etmemesinin izahı yoktur.

Uluslararası seyahatler ve turizmin önü gerekli sağlık ve hijyen şartları sağlanarak açılmalıdır.

G20 ülkeleri arasında 'iyi uygulamalar veri bankası' kurulması gelecekteki krizlere karşı önlem alınmasını kolaylaştıracaktır."