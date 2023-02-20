Erdoğan: Hatay'daki yapıların üçte biri oturulamaz hale gelmiştir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

İki hafta önce bugün yaşadığımız depremlerin meşakkatli yolun acı bir sayfası olarak nakşettik. Ailesini kaybeden nice kardeşlerim var, hepiniz baş sağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için Fatiha okuyalım. dokuz saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi.

Depremde kırılan 5 ayrı fay hattıyla yer kürede 7 metre yer değiştirme yaşandı. Deprem haberimizi aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik.

'Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları'

Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini de ülkemize davet ettik. Süreci yönetmek için gereken hukuki alt yapıyı oluşturduk. Felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 6 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirdi. 71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı.

Kızılay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından mutfak, gıda ihtiyaçları karşılandı. 751 vatandaşımız çadırda, 24 bin vatandaşımız konteynerlar da barınmakta. Konteyner sayısını 200 bine çıkaracağız. Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımız barınma ihtiyaçları giderilmiştir. Milletimiz deprem bölgesinden şehrine gelen kardeşlerine kucağını açarak alicenaplığını bir kez daha göstermiştir.

Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum ederek vermektedir.

Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834. Depremin ilk anından itibaren bugüne kadar arama kurtarmadan yardıma kadar her safhada yer alan kamu görevlilerine, gönüllülere, dualarıyla burada olan insanlara şükranlarımı sunuyorum.

'TOKİ konutlarının taksit ödemeleri 3 ay ertelendi'

Kimseyi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız. Sağlam ve az hasarlı binalarda hayatın normalleşmesi için adımlar atıyoruz.

1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Hatay'da 40 bin, Kahramanmaraş'ta 40 bin, Gaziantep'te 18 bin, Adıyaman'da 27 bin konutun, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin konutun inşasına başlıyoruz.

Deprem bölgesindeki şehirlerde TOKİ konutlarının taksit ödemeleri 3 ay ertelendi.

'Kamu bankaları vefat edenlerin kredi borçlarını silecek'