Erdoğan: Harekatlarla ülkemizi güvenli hale getirmekte kararlıyız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

''ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni''nde konuşan Erdoğan, açılış esnasında "Sayın Genel Müdür herhalde silahımızı gönderirsin" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Harekatlar ile ülkemizi adım adım sınırların ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız.

Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren açılışında trenle Karaman'a devam ettiğim için hasret giderememiştik. Bugün açılışlarımız ile, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız ile, gençlerle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı gerçekleştireceğiz.

ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasının açılışını bugün yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz."

Barınaktaki şiddete ilişkin açıklama

Konya'daki barınaktaki köpeklere uygulanan şiddete ilişkin de açıklama yapan Erdoğan "Hayvanlar bize Allah'ın emanetidir. Sorumlular tutuklandı. Tekrarı olmasın diye tedbir aldık. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin" diye konuştu.