Erdoğan: Hamdolsun 50 milyon dozu aştık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşılamasına ilişkin 'hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık' dedi.

Haber Merkezi

Covid-19'da üçüncü doz sürecinin de başlayacağı açıklanırken, aşılama işlemleri sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız" dedi.

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