Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi anma programında konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi, Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynadığı kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi, Bektaşi toplumunu İslamdan kopartarak atılan ilk adımı insanlarımızı bir birine düşman etmek olacaktır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi bu dergah, Cumhuriyet ile birlikte kapatılmıştı. Buranın müze statüsü ile fiziken yeniden açılmasını sağlayan Adnan Menderes'tir.

Bir süredir, milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek toplam 8740 talep belirlendi, 5600 talep karşılandı.

Çeşitli illerimizde temeli atılan ve tamamlanan 8 cemevinin açılışını gerçekleştireceğiz."