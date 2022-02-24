AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün güvenlik zirvesini toplayacak.
Beştepe'de saat 11.00'de toplanması beklenen zirvede Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyonla ilgili gelişmeler ele alınacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor
Rusya'nın Donbass bölgesine başlattığı operasyon sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün güvenlik zirvesini toplayacak.
Beştepe'de saat 11.00'de toplanması beklenen zirvede Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyonla ilgili gelişmeler ele alınacak.