Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Rusya'nın Donbass bölgesine başlattığı operasyon sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün güvenlik zirvesini toplayacak.

Beştepe'de saat 11.00'de toplanması beklenen zirvede Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyonla ilgili gelişmeler ele alınacak.

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Rusya'nın askeri operasyonu başladı