Erdoğan Giresun'da konuştu: 'Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde "Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına vatan topraklarını dar edecek. Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz'' dedi.

Erdoğan "Giresun Pontus çetelerine toprağı dar etmişti. Şimdi de haşhaşilere, vatan hainlere vatan toprağını dar edecek. Giresun, Fatih'in emanetini yere düşürmemiştir" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan mitinge katılanlara "Sadece sizin oy kullanmanız önemli değil, arkadaşınızı komşunuzu sandığa götürerek bize oy kullanmasını sağlamanız lazım. Aksi takdirde Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatır, Gabar'daki petrole beton dökerler. Şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. Cezaevinde olan Selo, Diyarbakır'da Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. 51 Kürt kardeşimi öldürdü, Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Bunun suçu ne diyorlar, daha ne olacak bay bay Kemal. Kandil'den selam geliyor, 'desteğimiz onunla' diyorlar. Bunların dini, ezanı, kitabı yok. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı?" diye seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Giresun yeni mandacıları hüsrana uğratarak, emperyalistlerin hevesini kursağında bırakacak.

- Kürt kardeşlerim Kandil'dekilere bakıp da yanlış yola gitmesinler. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar.

- Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

- Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek.

- CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz."