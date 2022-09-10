Erdoğan fiyatları indirin demişti: Tarım Kredi Kooperatifi bir ay geçmeden zam yaptı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ağustos’taki AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde fiyatları düşürme çağrısında bulunmasıyla, 15 Ağustos’ta gerçekleşeceği söylenen indirim vaadi daha bir ay geçmeden boşa çıktı.

Gerçek Gündem'in haberine göre; enflasyonla mücadelenin en önemli girişimi olduğu ve zincir marketleri dize getireceği iddia edilen Tarım Kredi Marketlerinde fiyatlar zamlandı.

İşte yeni zamlı fiyatlar: