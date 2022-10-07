Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse ihtiyacımızı giderecek çok ülke var

Erdoğan, 'Konu ile ilgili patriotlarla ilgili, S-400 aldıysak, F-16 konusunda da ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'geleneksel' hale gelen cuma namazı çıkışı sonrası gündem değerlendirmesine bugün de devam etti.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

  • (Miçotakis tartışması) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda yok. Konuşmamı yaptım, masama geçtim, kimden nasıl izin aldıysa bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına cevap mı vereyim? 
  • Dünyada, alternatifler var dedim. Konu ile ilgili patriotlarla ilgili, S-400 aldıysak, F-16 konusunda da ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var.
  • (Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi.