Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse ihtiyacımızı giderecek çok ülke var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'geleneksel' hale gelen cuma namazı çıkışı sonrası gündem değerlendirmesine bugün de devam etti.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- (Miçotakis tartışması) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda yok. Konuşmamı yaptım, masama geçtim, kimden nasıl izin aldıysa bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına cevap mı vereyim?
- Dünyada, alternatifler var dedim. Konu ile ilgili patriotlarla ilgili, S-400 aldıysak, F-16 konusunda da ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var.
- (Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi.