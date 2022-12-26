Erdoğan EYT düzenlemesini açıklamadı, tarih verdi

Yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantı sonrasında açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjde vereceğini söyledi, ancak bu "müjde" beklendiği gibi EYT düzenlemesi olmadı. Erdoğan, " Arzumuz, EYT meselesini yılbaşından önce gündemden çıkartmaktır" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
- Son Kabine toplantımızın ertesi günü Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'ne katılmak için Avaza şehrine gittik. Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak iş birliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın sahip olduğu doğal gaz potansiyelini ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına açacak projeleri de zirve gündemimizde yer almıştır.
- 8 bin 507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil devletçe ödenecektir.
- Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz!
- Fırsatçılar bizim gözümüzde Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir. Ahlaksızlardır, namussuzlardır.
- Yeri geldi hak ve özgürlükler üzerinden demokrasimize saldırdılar.
- Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.
- Ülkemizi "Health Türkiye" adı altında bir sağlık markasına dönüştüreceğiz.
- Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.
- [Karadeniz gazı] Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi