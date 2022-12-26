Erdoğan EYT düzenlemesini açıklamadı, tarih verdi

Yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjde vereceğini söyledi, ancak bu "müjde" beklendiği gibi EYT düzenlemesi olmadı. Erdoğan, " Arzumuz, EYT meselesini yılbaşından önce gündemden çıkartmaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: