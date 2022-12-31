Erdoğan: Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında, "Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır. Ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik" denildi.

Bunun yerine istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladıklarını, çalışanların refah kayıplarını yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, çarkların durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli desteklediklerini anlattı. Erdoğan, "Şayet bugün Türkiye, yaşadığı onca saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca krize rağmen hala dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasına borçludur" ifadesini kullandı. (AA)