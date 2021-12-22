Erdoğan: Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı.
- Ekonomiye yönelik tehditler savruldu. Gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı.
- Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye düşüren kimdi enflasyonu? Biz düşürdük. Faizi düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda düşük faiz diye bir şey yok.
- Biri çıkmış, hastanelerde sus diyorlar ya o da onu gösteriyor. Böyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey Haziran 2023'te alcağını söylüyor, ben söylüyorum. Defeatle söylememe rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin.
- Buradan, manşet ile hükümet devirip kurmaya alışmış gazeteci kılıklılara sesleniyorum, başaramayacaksınız
- Dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır, milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamıştır
- Dün çıkmış birisi 'Kur düşüyor dolar almanın zamanı, bu iş kaldığı yerden devam ediyor' mealinde açıklamalar yapıyor, bunların beyni sulanmış, bunları gereken cevabı en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek inşallah
- Asgari ücrete, tarihin en yüksek artışını yaptık, vergi dışı da bıraktık. Bunu bizim iktidarımız başardı