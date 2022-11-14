Erdoğan Endonezya'da

17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya hareket eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Bali Havalimanı'na indi.

Zirve Salı günü başlayacak. Ancak Erdoğan, zirve öncesinde, bugün Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ikili görüşme yapmak için ülkeye erken gitti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye gitti.

Erdoğan'ın katılacağı 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.