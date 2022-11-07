Erdoğan: Ekonomisi göz dolduran Türkiye’ye ulaştık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuştu.

"Günümüz dünyasında ilerlemenin rekabetin ilk göstergelerinden biri eğitim-öğretimde alınan mesafedir. Köy yaşam merkezlerini eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden biri olarak görüyorum" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında Türkiye Yüzyılı vizyonuna değindi.

'Özgüven fukaralarına pirim vermeyeceğiz'

"2023’ü her bakımdan ülkemiz için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye yüzyılı programımız bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktır" diyen Erdoğan sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Türkiye’yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz. Gazete köşelerinden tv ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına pirim vermeyeceğiz."

'Köylerimizi yarına hazırlıyoruz'

Erdoğan, "Bugün artık krizlerden ziyade, Türkiye yüzyılından bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık bir demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil nice sinsi oyunlarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Yoklukların ekonomik krizlerin ülkesinden sanayisiyle ihracatıyla turizmiyle tarımıyla ekonomisi göz dolduran bir Türkiye’ye işte bu şekilde ulaştık. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösteren bir seviyeye bu şekilde taşıdık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz köy yaşam merkezlerimiz işte bu çalışmalarımızın geçmişle geleceği mezcetme irademizin bir ürünüdür. Burada gaye tek parti döneminde yapıldığı gibi milletimizin inancına, kültürüne değerlerine aykırı hayat tarzı dayatması asla değildir. Büyüklerimizden dinlediğimiz insanımızın yüreğine adeta bir hançer gibi sağlanan o utanç sahnelerinin bir kez daha yaşanmasına izin vermeyiz. Köy kültürünü aşağılayan köylüyü zulümle tedip etmeyi amaçlayan eki örnekler artık birer acı hatıradan ibarettir. Biz bu merkezlerimiz vasıtasıyla Anadolu irfanının en saf halini temsil eden köylerimizi günümüzün imkan ve araçlarıyla yarına hazırlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının sonunda Ağrı'da meydana gelen kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.