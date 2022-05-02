AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından Çamlıca Camii'nde cemaatle bayramlaştı. Erdoğan, bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:
soL - Londra, Utrech, Oslo
Haber Merkezi
Erdoğan duyurdu: Suudi turist gelecek
Erdoğan, 'Suudi kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişi artacaktır. Bunu Muhammed Selman ile yaptığımız görüşmede de ele aldık. Ben turizm mevsiminin çok çok önemli geçeceğine inanıyorum' diye konuştu.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından Çamlıca Camii'nde cemaatle bayramlaştı. Erdoğan, bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları: