Erdoğan duyurdu: Bayram tatili 9 gün olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarıyla toplantısının ardından açıklama yaptığı açıklamada Bayram tatillinin 9 gün olacağını duyurdu.

Erdoğan açıklamasında "Buradan tüm vatandaşlarımızı bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Aşılama 59 milyona yaklaştı. Sağlık sistemimizin gücü, aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.

- Buradan bir kez daha vatandaşlarımı bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum.

- Aşılamanın nispeten düşük olduğu iller önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız.

- Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz.

- Bayram günlerini kurallara uyarak geçirmeliyiz.

- Turizm sektörü 25 milyon turist ve 20 milyar dolar turizm geliri hedefiyle son süratle çalışıyor.- Yetişmiş eleman istihdamı konusundaki sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Artık meslek liselerini ve meslek yüksek okullarını sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimiyle işbaşı eğitimini birleştiriyoruz.

- (Ekonomi) Sıkıntılarımız, sorunlarımız elbette var ama elimizdeki imkanlar ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların katbekat üzerinde.

- Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların asıl fotoğrafı gözden kaçırma çabaları boşunadır

- Niğde otoyolu otomobillere yüzde 20, minibüs-otobüs-kamyon yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.

- Otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

- (Diyarbakır ziyareti) Diyarbakır Cezaevi’ni hem geçmişin bir kesitinin muhafaza edildiği, hem de gençlerimizin umutlarının ve heyecanlarının yaşatıldığı bir kültür merkezine dönüştürme kararı aldık.

- 15 Temmuz günü bizzat iştirak edeceğimiz programlarla bu önemli hadiseyi bir kez daha anacak, milletimize şükranlarımızı ifade edeceğiz.

- Kurban Bayramı günü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız.

- Üç tane yangın söndürme uçağını filomuza katmış bulunuyoruz.

- Bu yıl 3,7 milyon küçükbaş ve 1,35 milyon büyükbaş hayvan kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız için hazır edilmiştir.

- İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üstüne çıkılarak sergilenen saygısızlığı şu mübarek günlerde birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir.

- Bauyram arifesi olan Pazartesi günü yarım gün, Salıdan Cumaya kadar ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Tatil 16 Temmuz Cuma günü akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına dek sürecek.

- 15 Temmuz malum FETÖ terör hareketi nedeniyle o günü tatil ilan etmiştik.