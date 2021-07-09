Erdoğan Diyarbakır'da HDP önünde 'eylem' yapanları ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da HDP binası önünde "eylem" yapanların çadırını ziyaret etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada HDP'yi hedef alarak "Bu PKK’nın, bu HDP’nin tüm bunların evlat diye bir derdi yok" ifadesini kullandı.

"Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler" diye konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Bu PKK'nın, bu HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için bir sorun değil. 13-14-15-16 yaşındaki evlatların taciz edilmesi, daha ileri gidiyorum; orada yönetici konumundaki kişilerin evlat, taciz diye bir dertleri yok. Onlar tacizlerden beslenerek bu günlere geldiler. Diyarbakır Anneleri'nin bedduası bunları bulacaktır. Biz bu işin takibindeyiz. Hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar kovalayacağız. Dicle kenarından aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek zorundayız. Parlamentoda bunun takibindeyiz."