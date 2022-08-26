Erdoğan 'diktatör bozuntusu' sözüne açtığı davayı kaybetti: 'Tahammül etmeli'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik “beşinci kol” ifadesine tepki göstermişti. Özel, Erdoğan'ın "Son 7 yıldır saldırıları nasıl boşa çıkardıysak, bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözleriyle muhalefeti işaret ettiğini söylemiş "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta, geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecektir" demişti.

Erdoğan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Özel’e 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın açtığı davanın dilekçesinde Özel’in toplantıda “Erdoğan’a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu” belirtti.

Dava reddedildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın aktardığına göre Erdoğan'ın Özel'e açtığı dava reddedildi. Pehlivan "Beni asıl heyecanlandıran ise bu karar verilirken yazılan gerekçe." dedi ve gerekçeden şu satırları paylaştı:

“Somut olayda, davacı Sayın Cumhurbaşkanının toplum tarafından azami seviyede bilinen, tanınan, konuşma ve davranışları tüm toplumca ayrıntılarıyla takip edilen, icraatı herkesi etkileyen veya etkileme potansiyeline sahip bir kimse olması ve en yüksek yürütme ve devlet makamında bulunması itibarıyla, kendisine muhalefet edilmesi ve işbu muhalefetin de kendisini sertçe eleştirmesi gayet tabiidir; bu durumda davacı Sayın Cumhurbaşkanının kendisine yönelik şiddetli siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan kimselerden daha yüksek seviyede tahammül göstermek mevkisinde olduğu değerlendirilmektedir.”