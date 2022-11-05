Erdoğan: Devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset ve yeni açılımlar forumu"nda konuştu.

Erdoğan, “Vizyonumuzu kamuoyumuzla paylaşırken başkaları gibi emrivaki yapmadık. Ülkemizin gelecek asrına damga vuracak bu vizyonu 85 milyon olarak hep beraber şekillendirelim istedik” dedi.

"Türkiye’ye dair hayali, ideali, teklifi olan kim varsa hiçbir ayrım yapmadan herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ekseninde yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji partimizin yanı sıra Türk siyasetine de yeni bir perspektif kazandıracaktır. Bu toplantının aynı zamanda katılımcı demokrasi idealimizin en güzel örneklerinden birini teşkil edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı tenkit ve teklifleriyle bu sürece destek evermeye, Türkiye Yüzyılı’na sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Parlamenter demokrasi deneyimi, vatandaşımıza yeni bir yönetim sisteminin de gereğini gösterdi. Milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Bugün muhafazakar devrimci derken, kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz. Geçmişi reddetmeden geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun çıkış noktasını da bu yaklaşım oluşturuyor.

Dünyanın nereye evrildiğini görüyor, planlarımızı buna göre yapıyoruz. Biz ülkemizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürmenin altyapısını hazırlıyoruz. Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye'ye teşmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.

Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesinde kritik rolümüz önemli örnektir. Bizim bu süreçte sayın Putin'le sayın Zelenski ile sayın Guterres ile müzakeremiz dengeli yürümüş, bu süreci işletme fırsatı bulduk." (AA)