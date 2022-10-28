Erdoğan davet etmişti: 'Buna kim inanır?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, son günlerde içeriğinden çok 'muhalif' olarak bilinen gazetecilerin davet edilmesiyle gündeme gelen 'Türkiye Yüzyılı' programını köşesine taşıdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonomide ve savunmada dışarıya bağımlılığı bitmiş, kendi ayakları üzerinde durabilen, zenginleşmiş ve özgürlüklerin arttığı bir Türkiye vaat edeceğini dile getiren Zeyrek, okurlarına şu soruları yöneltti:

"(...) Yolsuzluğun rutinleştiği, yasakların zirve yaptığı ve yoksulluğun virüs gibi yayıldığı bir ülkede '3Y ile mücadele'den bahsedilebilir mi?

Son 4-5 yıldır bütün siyasetini milliyetçilik, muhafazakarlık ve güvenlikçi yaklaşım üzerine kuran, tabanını bir ve diri tutmak için ülkeyi kutuplaştırmaktan, muhalefeti ve muhalefet tabanını hedef haline getirmekten geri durmayan, başarıları sahiplenip başarısızlıkları dış güçlere ve muhalefete bağlayan Erdoğan, yeniden özgürlükçü, kapsayıcı ve kucaklayıcı olabilir mi?

Ben sanmıyorum.

Ne yazık ki Erdoğan son dört yılda, elindeki yetkiyi ve gücü kullanırken bize asıl fabrika ayarlarının son dört yılda muhatap olduğumuz ayarlar olduğunu gösterdi. 2002 yılında var olduğu söylenen ayarların ise bugünlere gelmek için kullanılan 'araçlar' olduğu anlaşıldı.

Ez cümle, Erdoğan bugün kaybettiği gücünü yeniden toplayabilmek ve iktidarda kalabilmek için gerçek fabrika ayarlarını seçime kadar bir kenara bırakıp, değişme ve 2002'deki araçları yeniden kullanma vaadinde bulunacak.

Buna kim inanır?"