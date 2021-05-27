Erdoğan: Darbeciler, muhtıracılar ve destekleyenler aynı şekilde varlığını sürdürüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir.

28 Şubat Muhtırasına "bizim tespitlerimiz farklı değil" diyen dönemin CHP yöneticileri darbecilere darbecilerden daha büyük şevkle sahip çıktı.

Bu zihniyet her dönem gücü milli irade yerine darbecilerden almayı tercih etti.

15 Temmuz darbe girişimini "kontrollü", "tiyatro" diyenler yine bunlardı. Tankların arasından kaçıp Bakırköy'e sığınan yine bunlardı. Milli şeflerinin izlerinden gittiklerini gösterenler yine bunlardı. Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler yine bunlardı. Şunu bilmiyorlar... Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onlar bunun farkında değil. Biz bunu da biliyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır.

Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir.

Yeni Anayasa açıklaması

Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkaracağız. MHP kendi taslağını bize sundu. Bizim çalışmamız da tamamlandı, bunları sunacağız. Metinleri bir araya getirip kapsamlı şekilde değerlendirerek ortak bir metin haline dönüştüreceğiz.

Meclis'teki tüm siyasi partilerin çalışmalara samimi ve yapıcı bir şekilde destek vermelerini istiyoruz. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı ve bizi destekleyen partilerle taslağı milletimize sunmakta kararlıyız.

128 milyar dolar, Man Adası

Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Man Adası'ndan Tank Palet Fabrikası'na, 128 milyar dolardan sonra dönemdeki iddialara kadar.

Siyasi tarihimizin en utanç verici operasyonuyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtuldu. Dışardan yönetildi.

Üç yeni kuyuda petrol açıklaması

Sadece son üç ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrolleri'nin üretimi 61 bin varilin üzerine çıktı.