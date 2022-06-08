Erdoğan: Dar gelirliler sıkıntıda, inkar edecek değiliz

Kızılcahamam kampında partili milletvekillerine konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dar gelirlilerin sıkıntıda olduğunu bildiğini söylediği ve “inkar edecek değiliz” dediği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre hafta sonu Kızılcahamam’da yapılan AKP’nin istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı milletvekilleri ile baş başa, bazı milletvekilleri ile de gruplar hâlinde görüşmeler yaptı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı, bu görüşmelerde milletvekillerine 2023 seçimlerine yönelik uyarılar yaptı ve geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin varlığını bildiklerini itiraf etti.

'İnkar etmiyoruz'

Erdoğan görüştüğü AKP’lilere “Siz bakmayın 6’lı masanın ‘şöyleymiş böyleymiş’ dediğine, sosyal medyada yazılan çizilenlere. Bu ülkeyi yönetmek o kadar kolay değil. Kuraklık oldu, ardından salgın, sonra Rusya-Ukrayna krizi… Bütün bunlara rağmen biz ‘yatırımlara devam’ ettik, çarklar döndü. Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkâr edecek değiliz. Ama bu kesimlerle ilgili de gereken adımlar atılacak.” dedi.

'Twitter cıvıtır'

Öte yandan Erdoğan’ın sosyal medyada yazılanlara itibar edilmemesi yönünde uyarı da yaptığı kaydedildi. İddiaya göre Cumhurbaşkanı “Sosyal medyada olup bitenlerle moralinizi bozmayın. Bizim için milletin ne dediği önemli. Biz sosyal medyaya bakmayız. Ben daha önce de söylüyordum ‘Twitter cıvıtır’ diye” ifadelerini kullandı.

24 milyon oy iddiası

Erdoğan’ın ayrıca AKP’nin üye sayısına güvendiği ve “Teşkilat çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Biz çok güçlü bir teşkilatız. 12 milyon üyemiz var. Bunların her biri birer oy getirseler 24 milyon oy eder” şeklinde görüş ifade ettiği belirtildi.

