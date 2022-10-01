Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır

TBMM Genel Kurulu, üç aylık aranın ardından mesaisine bugün yeniden başladı. Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı kapsamında 4 Ekim Salı gününden itibaren yasama çalışmaları başlayacak.

Yeni yasama yılının açılışında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "Seçim takvimine göre çalışmalara ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi de hayata geçireceğinize inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde hem TBMM üyelerini hem de yürütmenin temsilcisini cumhurbaşkanını belirleyecek. Dünyanın ve ülkemizin gerçekten tarihi günler yaşadığı, dengelerin kökünden sarsıldığı siyasi ekonomik ve askeri güç merkezlerinin oluştuğu bir dönemde bu seçimleri yapacağız. 27. dönem milletvekilleri olarak sizlerin üstlendiğiniz misyonun gereklerini başarıyla ifa etmiş bir kadro sıfatıyla milletimizin gönlündeki yerini aldığınıza inanıyorum.

'Yeni anayasa' açıklaması

Darbecilere direnen bir Meclis var. Her türlü tehdide rağmen çalışmalarını sürdüren bir Meclis var. Biz kimin ne istediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır.

İçimizde ukde kalan mesele, ülkemizi yeni sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni dönem Meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak darbe dönemlerinin izini de sileceğine inanıyorum.

Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Operasyonlarla terör örgütleri sınırlarımız içerisinde bitirildi.

'Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz'

Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı yeni ekonomi modeline göre güncelleyerek tutarlı bir yapı ortaya çıkardık. Türkiye ekonomi modelinin başarısında ve kabul görmesinde üretim ve istihdam gücünün çok büyük katkısı vardır. Ekonomi modelinin merkezinde insanımız vardır. Önceleri bizi şiddetle eleştiren çevrelerin bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz. Bizim farkımız pozisyonumuzu erken almış olmaktır.

Yaşanan sıkıntıları asla görmezden gelmiyoruz. Ülkemizin döviz kurundaki dengesiz yükseliş ve enflasyondaki artıştan kaynaklı refah kaybını gayet iyi biliyoruz. Kur korumalı mevduatın da olduğu bir dizi önlemle paniğin önünü kesmiştik. Asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz'daki ilave düzenlemelerle artışı daha ileriye taşıdık. Önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz."