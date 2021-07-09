AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış programında konuştu.

Konuşmasında HDP'yi hedef alan Erdoğan, "KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir" dedi.

Erdoğan, "Hangi demokraside, devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır" ifadesini kullandı.

Çözüm sürecine dair açıklamada bulunan Erdoğan, "Çözüm sürecini biz başlattık ama, sonlandıran biz olamayız. Süreci bunların art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı" dedi.

Diyarbakır Cezaevi'ne ilişkin de konuşan Erdoğan, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz" ifadesini kullandı.