Erdoğan: CHP milli güvenlik sorunudur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Mersin'deki polisevi saldırısı
- CHP'nin bu teröristlerden biri geçmişte gazeteci olarak savunmuş olması gündeme geldi. Devlerin sözüne kulak verselerdi böyle utanılacak duruma düşmezlerdi. Ancak utanmaları yok.
- Yargı bunları terörist oldukları için mahkum ediyor veya tutukluyor. CHP bir milli güvenlik sorunudur.
Ege Adaları ve ABD
- NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez.
- Ege Adaları'nı silahlardan arındırmaları şart.
- ABD NATO'da birlikte olduğu ülkeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan da Türkiye de NATO'da. Biz NATO'da ilk 5'in içerisindeyiz. Hem verdiğimiz güçle, hem kara kuvvetleri ile önemli bir konumdayız. NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez. ABD'nin adalara bu kadar yüklü silah ,araç, gereç göndermesi kabul edilebilir bir şey değil.
- Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir.
- Bugün MGK'dan sonra yaptığımız basın açıklaması bunları içeriyor. Rum-Yunan ikilisinin barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden ABD silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Bu adımları atıyoruz, atacağız. 40 bine yakın orada askerimiz var. Bunun dışında orada bizim silah, araç, gereç bu konularda da adımlarımızı atıyoruz. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını herkesin bilmesi gerekir. Silahsız olması gereken adalarda ABD Lozan'ı dinlemiyor ve böyle adımları atıyor.
- ABD maalesef Lozan Anlaşması'nı dinlemiyor.
Rusya-Ukrayna savaşı
- Liderler arabuluculuğumuzu takdir ettiler.
- Gübre krizi ile ilgili de Sayın Putin ile görüşmeyi planlıyorum.
- Rusya'nın referandumu sıkıntı getiriyor. Rusya'nın kısmi seferberlik ve referandum girişimi endişe verici.
- (Rusya 4 bölgeyi ilhak eder mi?) Putin ile yarınki olası görüşmemi çok önemsiyorum.
- Görüştüğüm devlet başkanları, başbakanları olsun hepsi de istisnasız şu ifadeyi kullandı: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir. Bir taraftan tahıl koridorunun çalışması, gübre olayı diğer taraftan ve 200 esirin takası. Ukrayna lehine olan 5 tane var. Rusya'nın önem verdiği Medvedçuk var. Hanımı televizyondan 'Erdoğan ne olur kocamı kurtar' diye çağrıda bulunmuştu. Yaptığım görüşmelerde, Sayın Putin bunu hatırlattı.
- Biz de Sayın Zelenski ile görüşerek esirlerin takasları hamd olsun gerçekleşti. Barış için umutsuz değilim. Böyle hemen netice alırız demek de hayal olur. 4 şehirde yapılan referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Keşke böyle bir referanduma gidilmeseydi de bütün bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilseydiler. 2014'te de benzer bir durum Kırım'da olmuştu. Biz o zaman başarılı olamamıştık. Sayın Putin'e "Kırım'da bizim yoldaşlarımız var, attığınız adım doğru değil" demiştik fakat başarılı olamamıştık.
- Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir. 200 esirin takası, tahıl sevkiyatı. Putin ile yaptığımız görüşmelerde de Zelenskiy ile yaptığımız görüşmelerde de esir takası olayı başarılı bir şekilde sona erdi. Şu an bundan sonraki bir süreç var. Barış için umutsuz değilim ama bir anda da netice alırız dersem gerçekçi olmaz. Referandum olayı örneğin bir sıkıntı getiriyor. Keşke diplomasi yolu ile çözebilselerdi. Kırım'da da aynı olay yaşanmıştı, Putin'e çağrıda bulunmuştuk. Zelenskiy sayın Putin'i bu konuda ikna etmemiz bekliyor. Yarın Sayın Putin ile bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.
Tahıl sevkiyatı
- Biz şu anda özellikle tahılı az gelişmiş, fakir ülkelere nasıl aktarırız bunun gayreti içinde olduk. Yüzde 80 maalesef zengin ülkelere gitti. Bu da sayın Putin'i ciddi manada rahatsız etti. Bundan sonraki süreçte umuyoruz ki fakir ülkelere gönderebilelim, neticeye varalım.
'3. Dünya Savaşı' tartışması
- Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekiyor. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla çözmek işin en isabetli adımı olacaktır. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar.
ABD'den F-16 alımı
- 'Biden yönetimi vermekten yanayız' diyor. Biden'ın sözünden hareketle netice bekliyoruz.
- Sayın Biden, kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçaları vermekten yana olduğunu söyledi. Özellikle Savunma Bakanlarının yaptığı görüşmelerde bu istikamette yanıtlar alıyoruz. 'Cumhuriyetçilerden destek alamıyoruz' gibi yanıtlar aldık. Bu ziyaretimde cumhuriyetçilerle görüşmelerim oldu. Burada bana olumlu görüşmelerim oldu. Ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. 'Bu akşam döner dönmez, Türkiye'ye karşı olan tavrı olan kişi ve kişilerle görüşmeler yapacağız' dediler.
Türkiye-Suriye ilişkileri
- (Suriye'ye yeni harekat yapılacak mı?) Güvenliğimizi tehdit eden yere harekatı yaparız
- (Suriye'yle görüşmeler) İstihbarat görüşmeleri yürütüyor.
- Bir gece ansızın dediğimi konu odur, yapmamız gereken neyse onu gerekli ve uygun gördüğümüz anda yaparız. Bugünkü MGK metninde bunlara özellikle yer verdik. Biz terörle mücadele gayretimizde bölgenin huzurunu da temin ediyoruz. Terörle mücadele tek taraflı olmaz. Karşı taraf da buna olumlu yaklaşımda bulunması lazım. ABD ve Rusya'nın vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK YPG sınırımıza yakın bölgelerde hala konuşlu tatbikatlar yapıyor. Hatta Kamışlı ve çevresinde eğitim alıyorlar.
- (Suriyeli göçmenlerin dönüşü) Yaptığımız briket evlere insanlar yavaş yavaş taşınmaya başladı. Alt yapısı ile her şeyi ile briket evler yaptık. Isınma noktasında da güneş enerjisi ile ısınma projesi yaptık.
Ayrıntılar geliyor...