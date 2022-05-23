Erdoğan cezaevlerindeki Covid-19 izinlerinin uzatıldığını duyurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün başkanlık ettiği bakanlarıyla toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"- Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.

- Açık cezaevlerindeki hükümlüler için Covid-19 izinleri ile ilgili yeni bir değerlendirme yaptık. İzinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.

- Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir.

- Bu millet arkaik, gerici, habis bir muhalefeti de hak etmiyor. Ülkenin nasıl sorunlarını biz çözdüysek, Allah'ın yardımı ile mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz.

- Kendini yenilemek, başkalaşmak değil aynı maya ile varlığını devam ettirmek, büyümek, çoğalmak demektir. Değerlerimizi koruyarak kendimizi yenilediğimiz sürece hiçbir farklılık bize tehdit teşkil etmez.

- Dünya yeni bir dönüşümün eşiğindedir.

- Geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz.

- 85 milyon vatandaşımızın her biri için konjonktürün getirdiği sıkıntıların yükünü alacak tedbirleri almaktan da geri durmuyoruz.

- Hayat pahalılığın insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz.

- Ukrayna'ya en somut, ciddi ve işe yarar desteği biz verdik.

- Yunanistan'da bu üsler niye kuruluyor?

- (Miçotakis'in ABD ziyareti) F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle adeta Amerika'ya telkinlerde bulundu. Benim için Miçotakis diye biri yok. Kendisiyle bu görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Biz bize yeteriz.