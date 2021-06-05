Erdoğan: Çevre bizim işimiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Günü'nde Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

"Ağaçlandırma merkezlerinden alarak, ithal ederek İstanbul'un yol kenarlarını ağaçlandırdık. Çevre bizim işimiz. Yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandıracağız.

İBB Başkanlığımda, görevi devraldığımda İstanbul'da öyle ağaç mağaç böyle bir şey yoktu zaten. Görevi devraldık, bütün yollarımızın kenarlarını ağaç diktik. Fidanlar zaman alır. Ağaç ithal ederek ağaçlarla İstanbulumuzun yol kenarlarını bu ağaçlarla tamamen döşedik. Bir anda İstanbulumuz ağaçlandırılmış oldu.

Müsilaj gibi sorunların kaynağı, arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır. Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimatını verdim. 'İBB bunu niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor?' demeyeceğiz. Bu işi koordinasyonunuza alacaksınız, bütün bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Haliç'i nasıl temizlediysek, müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. Tabii benim korkum, Karadeniz'e yayılırsa bela büyüktür."